https://news.day.az/politics/1736784.html Генсек UNCTAD: За годы было введено около 3200 ограничений, вредящих торговле За прошедшие годы мы стали свидетелями около 3200 ограничений, наносящих ущерб торговле. Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспен во время выступления на XII Глобальном Бакинском форуме, сообщает Day.Az.
Генсек UNCTAD: За годы было введено около 3200 ограничений, вредящих торговле
За прошедшие годы мы стали свидетелями около 3200 ограничений, наносящих ущерб торговле.
Об этом заявила генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребекка Гринспен во время выступления на XII Глобальном Бакинском форуме, сообщает Day.Az.
"95 процентов уведомлений, полученных нами в 2024 году, были связаны с ограничениями, наносящими ущерб торговле", - сказала она.
Говоря о климатическом кризисе, генсек сказала, что если затраты на возобновляемые источники энергии, энергетический переход не составят по крайней мере 80 процентов, то будет невозможным преодоление климатического кризиса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре