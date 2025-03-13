https://news.day.az/politics/1736814.html Похудел - и хватит. Варданян прекратил голодовку В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Варданян посидел на диете. Day.Az представляет публикацию: Рубен Варданян прекратил голодовку. Соответствующее аудообращение Рубик послал через семью. Говорит, мол моя цель была привлечь внимание, я привлек, теперь можно и пожрать хорошенечко.
Похудел - и хватит. Варданян прекратил голодовку
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Варданян посидел на диете.
Day.Az представляет публикацию:
Рубен Варданян прекратил голодовку.
Соответствующее аудообращение Рубик послал через семью. Говорит, мол моя цель была привлечь внимание, я привлек, теперь можно и пожрать хорошенечко.
По неподтвержденной информации, прекращение голодовки связано со скорыми праздниками в Азербайджане. Видимо, удержаться от пахлавы в тюремной столовой решительно невозможно.
Автор карикатуры - HSF
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