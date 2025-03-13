В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Варданян посидел на диете.

Day.Az представляет публикацию:

Рубен Варданян прекратил голодовку.

Соответствующее аудообращение Рубик послал через семью. Говорит, мол моя цель была привлечь внимание, я привлек, теперь можно и пожрать хорошенечко.

По неподтвержденной информации, прекращение голодовки связано со скорыми праздниками в Азербайджане. Видимо, удержаться от пахлавы в тюремной столовой решительно невозможно.

Автор карикатуры - HSF