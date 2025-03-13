https://news.day.az/politics/1736934.html Законопроект о партнерстве стран ОТГ рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект "Об утверждении Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств-членов Организации тюркских государств".
Законопроект о партнерстве стран ОТГ рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса
В Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил законопроект "Об утверждении Соглашения о партнерстве в области цифровой экономики между правительствами государств-членов Организации тюркских государств".
Законопроект был включен в повестку заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоялось сегодня, сообщает Day.Az.
Он был рассмотрен на заседании комитета и рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.
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