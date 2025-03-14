Автор: Ибрагим Алиев

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 13 марта дал интервью телеканалу Euronews в рамках XII Глобального Бакинского форума, где вновь продемонстрировал свою ясную позицию и твердую приверженность национальным интересам. В интервью, которое увидят в огромном количестве стран мира, глава государства дал исчерпывающие ответы на важные вопросы, подчеркнув изменения в мировом порядке, ослабление международных институтов, необходимость опоры стран на собственные силы, региональную стабильность на Южном Кавказе, роль двусторонних отношений в международной политике и важность самостоятельного обеспечения суверенитета.

Президент Ильхам Алиев в очередной раз продемонстрировал глубокое понимание мировых процессов, четкое видение будущего и безусловную приверженность защите национальных интересов. Его слова вновь подтвердили ключевой принцип, который он неизменно отстаивает - Азербайджан строит свое будущее сам, не полагаясь на внешние факторы, и именно этот подход приносит стране успех. Это демонстрация того, каким должен быть лидер, уверенно ведущий свою страну по пути независимости, устойчивого развития и геополитической стабильности.

Благодаря дальновидной и мудрой политике главы государства Азербайджан уверенно адаптируется к новым глобальным реалиям, не теряя своей самостоятельности. В условиях, когда старый мировой порядок теряет свою устойчивость, а международные институты демонстрируют слабость, страна продолжает придерживаться независимого курса, не допуская внешнего влияния на принятие ключевых решений.

"Я думаю, есть общее мнение, что сейчас мы находимся на этапе разработки новых правил и норм. Старый мировой порядок, похоже, уже не существует. Какой будет новая форма взаимодействия международного сообщества? Никто не знает, есть разные мнения. Абсолютно очевидно, что каждая страна должна больше сосредоточиться на своей домашней работе, на своих собственных возможностях и не полагаться на какую-либо помощь или даже на международное право. Азербайджан, пострадавший от избирательности международного права, имеет большой опыт в построении своего будущего на основе своих ресурсов.

Во-вторых, я думаю, что в будущем будет важно для многих стран сосредоточиться в основном на двусторонних отношениях, а не на деятельности в рамках международных институтов, потому что некоторые международные институты демонстрируют свою слабость, если не полный паралич. И, конечно, многое будет зависеть от того, как будут развиваться события дальше, потому что мы находимся только на начальном этапе глобальных преобразований," - сказал Президент Ильхам Алиев.

Сегодня, действительно, мир переживает турбулентные изменения, и этот процесс сопровождается разрушением устоявшихся механизмов международного взаимодействия. Государства все больше опираются на собственные силы, пересматривая прежние подходы к внешней политике. В этом контексте слова Президента Ильхама Алиева приобретают особую значимость: независимость, прагматизм и стратегическая устойчивость становятся ключевыми факторами успеха для любой страны.

Именно поэтому Азербайджан всегда придерживался независимого курса, руководствуясь исключительно своими национальными интересами. В отличие от многих государств, которые строят свою стратегию, полагаясь на чужую поддержку, наша страна под руководством Президента Ильхама Алиева выбрала путь самостоятельности. Это позволило избежать многих рисков, с которыми столкнулись или сталкиваются государства в условиях глобальной нестабильности.

Азербайджан никогда не смотрел "в чужой карман" - все успехи, будь то восстановление территориальной целостности, экономический рост или международное признание, достигнуты исключительно благодаря стратегическому лидерству Президента Ильхама Алиева, опоре на собственные ресурсы и четко выверенной политике государства. Такой подход не только укрепил суверенитет страны, но и сделал ее сильным и уважаемым игроком на международной арене.

В интервью глава государства коснулся и ситуации вокруг Южного Кавказа, подчеркнув важность стабильности в регионе, который на протяжении десятилетий оставался ареной конфликтов, противостояния и нестабильности. Но сегодня, благодаря решительным действиям Азербайджана, появился реальный шанс на прочный мир, основанный на справедливости и уважении территориальной целостности государств.

"Конечно, важно защитить регион от любых кризисов вокруг нас. К несчастью, регион Южного Кавказа на протяжении десятилетий был ареной противоборства и вражды. Сейчас у нас относительно спокойный период. Поэтому нам нужно сосредоточиться на этом; создать механизмы безопасности, которые будут всеобъемлющими, устранить любую угрозу новой военной конфронтации и попытаться иметь добрососедские отношения, как мы привыкли во времена Советского Союза.

Да, мы не были независимыми странами. Мы на самом деле не могли планировать свое будущее. Мы были в значительной степени зависимы от советского центра. Но, по крайней мере, между республиками Южного Кавказа было активное взаимодействие. Так что, у нас имеется этот опыт, и нам нужно просто помнить о нем. Для этого региона очень важно не опоздать с геополитическими преобразованиями и сосредоточиться на наших региональных проблемах и региональных возможностях", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Когда говорится о необходимости устранения угроз новой военной конфронтации, в первую очередь имеется в виду Армения, которая долгое время препятствовала мирному урегулированию и использовала поддерживающие ее внешние силы для сохранения напряженности. Азербайджан видит возможность восстановления прагматичных и конструктивных отношений, но только при условии отказа Армении от реваншистской политики и признания реальности.

Также нельзя не учитывать фактор внешнего влияния, особенно со стороны Франции, которая пытается играть дестабилизирующую роль, поддерживая реваншистские силы в Армении и провоцируя дальнейшее обострение ситуации. Париж в последние годы активно вооружает Ереван и оказывает политическое давление, стремясь сохранить напряженность ради своих геополитических интересов, которые никогда не способствовали миру и развитию в регионе.

Посыл Президента Ильхама Алиева ясен. Он дал понять, что Азербайджан не позволит деструктивным силам дестабилизировать ситуацию. Попытки отдельных игроков внести хаос и раздробленность в Южный Кавказ не найдут отклика, поскольку Азербайджан твердо стоит на защите своего суверенитета и интересов. Страна последовательно укрепляет свою безопасность, наращивает оборонный потенциал и развивает международное сотрудничество, чтобы исключить любые угрозы новой эскалации.

Курс, проводимый Президентом Ильхамом Алиевым, направлен не только на защиту интересов Азербайджана, но и на обеспечение стабильного будущего всего Южного Кавказа. Четкая позиция, основанная на исторической справедливости, международном праве и прагматизме, делает Азербайджан ведущей силой, формирующей новую реальность региона.

Таким образом, глава государства не просто говорит о необходимости мира, а на деле показывает, как должны решаться конфликты - через последовательную, уверенную и основанную на справедливости политику. Однако сам мир - это не просто отсутствие войны. Он требует четких договоренностей, устойчивых гарантий безопасности и взаимного признания новой реальности.

Именно в этом контексте Президент Ильхам Алиев, подчеркнув, что предпочитает быть реалистом, поднял важный вопрос о том, что стабильность не может быть достигнута лишь на словах. История показывает, что замороженные конфликты имеют свойство вспыхивать снова, если не довести процесс урегулирования до конца. Этот урок особенно важен в нынешней мировой ситуации, когда число конфликтов только растет, а международные институты утратили способность эффективно их решать.

"Не думаю, что мы достигнем стабильности в ближайшие месяцы или даже в ближайшие годы. А если говорить о войне между Россией и Украиной, то даже если она прекратится, это не гарантирует, что она не вспыхнет снова. В течение почти тридцати лет между нами и Арменией действовало соглашение о прекращении огня, которое было достигнуто весной 1994 года. Но это не означало прекращение войны. Она просто видоизменилась. Война заканчивается только тогда, когда вы заключаете мирный договор.

Даже сейчас, спустя почти пять лет после Второй Карабахской войны, у нас нет мирного соглашения с Арменией. Да, мы живем в спокойный период, жертв больше нет, и это большое преимущество нынешней ситуации. Но пока не будет подписан мирный договор, этой стабильности здесь не будет.

То же самое относится и ко всем другим частям мира, включая Ближний Восток и Африку. К сожалению, количество конфликтов растет. А из урегулированных можно назвать только карабахский. Это единственный конфликт, который был решен на основе международного права, исторической справедливости. И это решение принято всем миром", - сказал глава государства.

В интервью Президент Ильхам Алиев был абсолютно прав подчеркнув и тот факт, что глобальные геополитические изменения сегодня во многом определяются решениями, принимаемыми в Вашингтоне. США остаются ключевым игроком на мировой арене, и их внешняя политика оказывает непосредственное влияние на баланс сил в разных регионах. Меняющиеся приоритеты Белого дома приводят к переосмыслению стратегии не только отдельными странами, но и целыми регионами, включая Южный Кавказ.

Азербайджан уже сталкивался с последствиями подобных изменений. Глава государства отметил, что предыдущая администрация США проводила политику, не учитывающую национальные интересы нашей страны. Это еще раз доказывает, что даже союзнические или партнерские отношения требуют постоянной работы и защиты своих позиций. Восстановление прочных связей с Вашингтоном при администрации Трампа стало важным шагом в этом направлении, и Азербайджан, опираясь на свой независимый курс, сумел укрепить стратегические контакты с США.

Форумы такого уровня, как Бакинский, крайне важны, потому что они позволяют странам обмениваться мнениями, даже если они не всегда совпадают. Это площадка для столкновения идей, что особенно ценно в период глобальных изменений. Именно такие дискуссии помогают лучше понять не только текущее состояние международных отношений, но и возможные сценарии их дальнейшего развития.

В условиях, когда мир становится все более нестабильным, каждая страна должна исходить из своих национальных интересов. Президент Ильхам Алиев справедливо отметил, что в таких обстоятельствах нельзя ждать, пока кто-то сформирует будущее - его нужно создавать самостоятельно, учитывая реалии и действуя исходя из своих возможностей. Азербайджан уже доказал, что способен вести именно такую политику, и его независимая позиция делает его сильным и уважаемым игроком на международной арене.

Политика Президента Ильхама Алиева - это не просто стратегия, а четкий и дальновидный курс, который укрепляет позиции Азербайджана на международной арене, обеспечивая стране устойчивое развитие, безопасность и независимость. В условиях глобальных потрясений, когда многие государства ищут опору, Азербайджан, благодаря главе нашего государства, уже обладает прочной основой для будущего. Страна уверенно движется вперед, избегая внешнего давления и влияния, благодаря независимому курсу, основанному на национальном суверенитете и стратегическом видении. Президент Ильхам Алиев зарекомендовал себя как лидер, который не следует за мировыми тенденциями, а формирует их, делая Азербайджан важным звеном в глобальной системе. В мире, где старый порядок рушится, Азербайджан продолжает идти своим путем - уверенно, достойно и с четким пониманием своей миссии.