Между Азербайджаном и Россией ведется постоянный конструктивный диалог.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе церемонии открытия 22-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству России и Азербайджана.

"Межпарламентская комиссия - востребованная площадка для обсуждения вопросов взаимного интереса. Между Азербайджаном и Россией ведется постоянный конструктивный диалог. Визиты содействуют дальнейшему развитию отношений", - отметила она.

По ее словам, межпарламентская ассамблея СНГ играет важную роль, сотрудничество в рамках организации плодотворно способствует совместной работе для взаимного интереса. Это реальный действенный механизм для регулирования связей между Азербайджаном и Россией.