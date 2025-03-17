Между Азербайджаном и Россией ведется постоянный конструктивный диалог - Сахиба Гафарова
Между Азербайджаном и Россией ведется постоянный конструктивный диалог.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в ходе церемонии открытия 22-го заседания Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству России и Азербайджана.
"Межпарламентская комиссия - востребованная площадка для обсуждения вопросов взаимного интереса. Между Азербайджаном и Россией ведется постоянный конструктивный диалог. Визиты содействуют дальнейшему развитию отношений", - отметила она.
По ее словам, межпарламентская ассамблея СНГ играет важную роль, сотрудничество в рамках организации плодотворно способствует совместной работе для взаимного интереса. Это реальный действенный механизм для регулирования связей между Азербайджаном и Россией.
"Сегодня основными темами обсуждения будут торгово-экономическое сотрудничество, изменения климата и охрана окружающей среды. Обсуждение и реализация этих интересов укрепляют отношения между странами", - сказала Гафарова.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре