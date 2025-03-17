Автор: Эльчин Алыоглу,

Директор Baku Network, специально для Day.Az

Французская армянская организация "Nor Seround" ("Новое Поколение") , представляющая молодежное крыло Армянской Революционной Федерации (АРФ), выступила с резким заявлением против намерения властей Армении подписать мирный договор с Азербайджаном.

Они в очередной раз выползли на свет со своим мерзким, насквозь пропитанным ненавистью заявлением, напомнив о себе как о жалкой кучке закомплексованных идиотов, чей разум застрял в прошлом веке. Эти молодые дашнаки, обнажив клыки в бессильной злобе, с пеной у рта обрушились на власти Армении за попытку заключить мир с Азербайджаном - шаг, который наконец-то способен вытащить Армению из политического и экономического болота, в которое её загнали такие вот "патриоты", паразитирующие на крови и трагедиях.

"Нет отказу от наших земель! Нет турцификации Армении! Армянская молодежь призывает бойкотировать этот фальшивый мирный договор! Дальнейшие шаги уже объявлены армянским правительством: нормализация отношений и открытие границ с Турцией, отказ от борьбы за признание, справедливость и возмещение за Геноцид армян, а также открытие границ с Турцией, которая оказывала военную поддержку Азербайджану в его вторжении в "арцах", станет концом нашей республики. Наша независимость и жизнь армян под угрозой! Мы призываем бойкотировать этот документ и требуем отставки коллаборационистского правительства Никола Пашиняна", - визжат они в своем коммюнике, как раненые звери, не в силах смириться с реальностью.

Эти дашнаки - настоящие патенты на безрассудство и фанатизм, воплощение вонючей и гнилой идеологии, которой давно не место в современном мире. Они готовы до последней капли армянской крови держаться за свои шовинистические мифы, готовые вновь загнать свой народ в пропасть войны, лишь бы их больные фантазии о "Великой Армении" не рассыпались в прах.

Напомню, что недавнее заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности Еревана подписать мирный договор с Азербайджаном вызвало бурную реакцию в армянской диаспоре и особенно в рядах радикальных националистических организаций, таких как французская дашнакская группировка "Nor Seround". Эти силы, взращенные на идеях ненависти и реваншизма, бросились атаковать руководство своей же страны, обвиняя его в предательстве и капитуляции.

Текст их обращения - это вопль бессильной злобы, пронизанный ложью и лицемерием. Они заявляют о "фальшивом мире" и осмеливаются ставить под сомнение суверенное право Армении на принятие самостоятельных решений в пользу собственного народа. Этот всплеск истерики со стороны радикальных кругов лишь подтверждает одно: мир с Азербайджаном - это неизбежность, которая вызывает панику у тех, кто десятилетиями питался войной и насилием.

Французская организация "Nor Seround", как и её идеологический предок - Армянская революционная федерация (АРФ), унаследовала традицию террора и экстремизма. На протяжении десятилетий эта структура специализировалась на культивировании ненависти к соседним народам и пропаганде радикальных идей среди молодежи армянской диаспоры.

История свидетельствует о бесчисленных преступлениях дашнаков - террористических актах, убийствах дипломатов, нападениях на представителей азербайджанской общины. Эти фанатики стремились превратить диаспору в инструмент политического давления на Армению, заставляя её отвергать реальность и цепляться за утопические идеи "Великой Армении". Именно такие силы долгие годы разжигали вражду, пытаясь сорвать любые шаги к миру.

Сегодня их гнев вызван не заботой о судьбе Армении, а страхом перед потерей влияния. Мирный договор с Азербайджаном лишает этих радикалов платформы для пропаганды, обрывает их каналы финансирования и обнажает их истинное лицо - лицемерных фанатиков, не способных предложить ничего, кроме кровопролития.

Армянская диаспора, особенно во Франции и США, долгие годы активно вмешивалась во внутренние дела Еревана. Финансовая поддержка экстремистских организаций, давление на армянских политиков и подстрекательство к антимирным шагам стали их визитной карточкой.

"Nor Seround" и аналогичные группы действуют по накатанному сценарию: они запугивают собственный народ, демонизируют соседние государства и формируют вокруг себя ореол "борцов за справедливость". В реальности они лишь паразитируют на страхах своих соотечественников, стремясь сохранить власть и влияние. Коммюнике, опубликованное "Nor Seround", - это призыв к новой конфронтации, стремление вновь толкнуть Армению на путь вражды и саморазрушения.

История доказывает, что дашнакские группировки, прикрываясь патриотизмом, не раз прибегали к террору. Список преступлений Армянской революционной федерации и её ответвлений насчитывает десятки терактов. Например, в 1973 году армянские террористы совершили нападение на турецкое посольство в Бейруте, а в 1975 году члены дашнакской организации ASALA убили в Вене турецкого дипломата. В 1982 году в Париже прогремел взрыв у посольства Турции, организованный армянскими экстремистами. Через год, в 1983 году в аэропорту Орли произошёл теракт, жертвами которого стали 8 человек, включая граждан Франции.

И это лишь верхушка айсберга. Десятки атак, убийств и взрывов на счету этих так называемых "борцов за справедливость". Сегодня "Nor Seround", продолжая идеологию своих предшественников, открыто угрожает подорвать мирный процесс на Южном Кавказе.

Призывы к бойкоту мирного договора, звучащие со стороны радикальных сил, не просто бессмысленны - они идут вразрез с нормами международного права. Согласно Хельсинкскому заключительному акту и другим базовым документам ООН, территориальная целостность государств является неприкосновенной. Армения не имеет никаких законных оснований претендовать на территории Азербайджана или оспаривать его суверенитет.

Кроме того, армянская сторона на протяжении десятилетий грубо нарушала резолюции Совета Безопасности ООН, в которых содержались прямые требования о немедленном выводе оккупационных войск из азербайджанских территорий. Эти документы ясно подчеркивают, что Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, и любые попытки армянских радикалов оспорить этот факт обречены на провал.

Внутри самой Армении действия радикалов вроде "Nor Seround" также наталкиваются на сопротивление. С каждым днем всё больше армянских политиков, общественных деятелей и простых граждан осознают неизбежность примирения с Азербайджаном. Им очевидно, что продолжающееся давление диаспоры ведёт страну в тупик, оставляя её в изоляции и лишая экономических перспектив.

Заявление преьмер-министра Армении Никола Пашиняна о готовности подписать мирный договор - это шаг в правильном направлении, попытка вывести Армению из тени войны и конфликта. Это признание реальности и отказ от иллюзий, которыми десятилетиями кормили армянский народ дашнакские провокаторы.

Nor Seround и подобные ей организации представляют собой реликт прошлого - наследие эпохи ненависти и экстремизма. Их истерика лишь подтверждает, что мирный процесс на Южном Кавказе движется в верном направлении. Азербайджан твёрдо стоит на позициях справедливости и законности, а попытки деструктивных сил вновь разжечь конфликт обречены на провал.

Мирный договор между Азербайджаном и Арменией - это не "предательство", а спасение для Армении, которая наконец может выйти из затяжного кризиса и вернуться на путь развития. И никакие вопли фанатиков из французских подворотен не смогут остановить этот процесс.

Слушая их вопли о "предательстве", о "памяти мучеников", о "турцификации" и "угрозе суверенитету", невозможно не заметить, как с каждой фразой они пытаются выдать своё собственное малодушие за патриотизм. Эти политические трупы, неспособные к созиданию, только и умеют, что кормить армянскую молодежь отравой ненависти, подогревая в них страх перед миром и прогрессом. Они боятся открытых границ, потому что знают: экономический рост и нормализация отношений вырвет из их рук инструмент манипуляции и страха, которым они так долго душили армянское общество.

Им не нужен мир, потому что мир - это их конец. Мир разоблачает их ложь. Мир показывает, что десятилетиями эти шакалы кормили армянский народ баснями о "вечной борьбе" и "вечных врагах", в то время как сами с комфортом устроились на Западе, занимаясь дешёвой пропагандой и подстрекая молодёжь к новым жертвам. Эти самозваные "герои" и "борцы за справедливость" сидят в уютных парижских кафе, попивая кофе и размахивая флагами, в то время как реальные армянские семьи несут на себе тяготы бедности, разрухи и утрат.

Призывы к бойкоту мирного договора - это не просто безрассудная истерика.

Это преступный призыв к возобновлению войны, к новым похоронным процессиям, к тому, чтобы армянские матери снова рыдали над гробами своих сыновей.

Эти моральные уроды готовы затащить Армению в ещё большую бездну ради своих амбиций и мёртвых иллюзий.

Азербайджан вернул своё не вопреки, а благодаря закону и справедливости. Мы взяли своё силой правды, силой истории, силой воли. И никакая грязная свора, воющая из своих парижских нор, не сможет затмить этот триумф.

Эти политические трупоеды, питающиеся гнилью давно протухших маразматических фантазий, снова потянули свои лапы к судьбе армянского народа. Дашнакская мразь, что греет свои кости под чужими флагами, вновь зовёт на бойню. Они не умеют строить - они умеют только жечь. Не могут созидать - могут лишь грабить. Их "идеалы" - это карта мёртвых земель, по которой они блуждают десятилетиями в поисках чужой крови.

Эти шакалы не знают мира. Их души пропитаны дымом сожжённых армянами городов и сел Азербайджана, криками тех, кого армяне пытали и убивали в Карабахе. Им невыносима мысль о мире, потому что тогда рухнет их ложная легенда, в которой они, как паразиты, присосались к страданиям своей же нации.

Армянский народ стоит перед выбором: вырвать с корнем этот сорняк ненависти или продолжать плясать под дудку фанатиков, которым выгодно видеть свою страну в руинах.

Каждый день промедления - ещё одна лопата земли на их собственную могилу.

Мирный договор - это не предательство.

Это шанс на спасение Армении от политических падальщиков, которые хотят превратить её в кладбище под флагом мнимой "великой нации".

Азербайджан не просто вернул своё - он вырвал его из когтей тех, кто пытался растерзать его территорию.

И пусть каждый шакал - в данном случае шакаленки из "Nor Serund" - что рычит из безопасного далёка, запомнит: мы не отдадим ни пяди земли, не простим ни одного преступления, не забудем ни одного крика наших погибших.