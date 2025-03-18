Эльчин Амирбеков провел переговоры с официальными лицами Бразилии

Специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел встречи с официальными лицами Бразилии для обсуждения двустороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом сообщил посол Азербайджана в Бразилии Рашад Новруз на своей странице в соцсети X.

"В рамках рабочего визита в Бразилию Эльчин Амирбеков встретился с исполняющей обязанности министра иностранных дел Бразилии Марией Лаурой да Роша и главным советником Президента Бразилии по внешней политике Селсу Аморимом", - отметил посол в своей публикации.

Кроме того, Амирбеков выступил в Институте международных отношений Рио-Бранко, где обсудил текущую ситуацию и перспективы двусторонних отношений между Азербайджаном и Бразилией, вопросы региональной и международной безопасности, а также аспекты сотрудничества, представляющие взаимный интерес.

"Программой визита также предусмотрены встречи с другими официальными лицами, в том числе в Национальном конгрессе, а также с представителями бразильских СМИ", - добавил Р.Новруз.