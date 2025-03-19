В Азербайджане будет внедрена стандартизация по искусственному интеллекту.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в Стратегии искусственного интеллекта Азербайджанской Республики на 2025-2028 годы, утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Согласно стратегии, внедрение стандартизации намечено на период с 2025 по 2028 годы.

Основным исполнительным органом определено министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, а другими исполнительными органами - Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики и Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики.

Изначально будет проведено исследование стандартов искусственного интеллекта международных организаций по стандартизации, затем разработаны как минимум 3 государственных стандарта в этой области, которые будут представлены для включения в государственный фонд и государственный реестр по стандартизации. В завершение будут организованы масштабные мероприятия по общественному информированию и просвещению о принятых государственных стандартах по искусственному интеллекту.