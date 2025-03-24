Дурачок, тебя же приглашали! Мирзоян и переживания о КОПе

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Арарат Мирзоян съездил в Бразилию.

Day.Az представляет публикацию:

Арарат Мирзоян съездил в Бразилию и его жизнь никогда не будет прежней.

Дурачок вдруг обнаружил, что бразильский кофе и армянский копе - это просто небо и земля. Глушил по несколько чашек в день и, видимо, так перевозбудился, что сорвал всю обиду на другом КОПе - COP, который скоро как раз в Бразилии и пройдет.

Не занимается, мол, СОР проблемами глобального Юга. Дурачок, так тебя же приглашали в Баку, на СОР29! Приехал бы, увидел все своими глазами, поднял бы какие-то вопросы, раз они тебя так волнуют! А сейчас чего разглагольствуешь?