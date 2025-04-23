Китай поддерживает председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в "Совместном заявлении об установлении отношений всестороннего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", подписанном Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 23 апреля в Пекине.

"Китай поддерживает председательство Азербайджана в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и высоко оценивает усилия азербайджанской стороны по проведению серии мероприятий на тему "Более сильное СВМДА: взаимосвязанность, цифровизация и устойчивый рост в Азии", направленных на содействие развитию СВМДА", говорится в заявлении.