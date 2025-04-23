Правительство Армении приняло решение о выделении 234 млн 638 тыс. драмов организации "Еркрапа", которая, несмотря на свою одиозную репутацию, продолжает активно сотрудничать с Министерством обороны страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, средства предназначены для обеспечения бесперебойной деятельности структуры, формально именуемой "добровольческим объединением", но давно признанной за пределами Армении террористической. Решение было утверждено 23 апреля на заседании правительства.

Напомним, что "Еркрапа" оказывает поддержку Минобороны, включая подготовку будущих военных кадров. Однако на деле её "добровольцы" - это вооружённые формирования, которые занимают позиции на границе и подменяют собой официальных армянских военных.

На этом фоне особенно цинично звучат заявления Еревана о том, что он якобы не поддерживает вооружённые группировки. Всё наоборот: вместо того чтобы разоружить и убрать с линии соприкосновения вооружённый сброд, армянские власти выделяют им миллионы. Более того - это финансирование вполне можно расценить как очередную провокацию на фоне мирных переговоров. Ереван не только нагло закрывает глаза на действия "Еркрапа", но и поощряет их - открыто, официально, бюджетными деньгами.