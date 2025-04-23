https://news.day.az/politics/1747263.html Сахиба Гафарова выразила поддержку турецкому коллеге в связи с произошедшими в Стамбуле землетрясениями 23 апреля состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем, передает Day.Az. В ходе телефонного разговора спикер Милли Меджлиса выразила обеспокоенность серией землетрясений, произошедших в Стамбуле.
Сахиба Гафарова выразила поддержку турецкому коллеге в связи с произошедшими в Стамбуле землетрясениями
23 апреля состоялся телефонный разговор между председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой и председателем Великого Национального Собрания Турции Нуманом Куртулмушем, передает Day.Az.
В ходе телефонного разговора спикер Милли Меджлиса выразила обеспокоенность серией землетрясений, произошедших в Стамбуле. Вновь было подчёркнуто, что братские страны Азербайджан и Турция всегда вместе - и в радостные, и в трудные дни.
Нуман Куртулмуш поблагодарил за оказанное внимание и поддержку и рассказал о мерах, принятых для ликвидации последствий землетрясений.
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