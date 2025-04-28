Представитель UN DESA отметил важность сотрудничества Юг-Юг для реализации ЦУР

Сотрудничество Юг-Юг - это мощный инструмент реализации Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как передает Day.Az, об этом сказал начальник отдела НПО в Департаменте экономических и социальных вопросов ООН (UN DESA) Вук-Джин Чанг (Wook-Jin Chang) в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Сотрудничество Юг-Юг - это не теоретическая идея. Это практичный и мощный инструмент реализации Целей устойчивого развития. Обмениваясь знаниями, технологиями и опытом, развивающиеся страны могут поддерживать усилия друг друга и строить инклюзивные и устойчивые общества. Ничего из этого нельзя достичь без активного участия гражданского общества. НПО, особенно из стран Глобального Юга, являются важными участниками в нашей общей миссии по достижению ЦУР", - сказал он.

По его словам, тесные связи НПО с сообществами, понимание местных реалий и способность мобилизовать общественную поддержку делают их незаменимыми партнерами.

"В этой связи я высоко ценю лидерство Азербайджана в инициировании платформы НПО Глобального Юга и сегодняшнего форума", - отметил он.