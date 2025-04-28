Представитель Панафриканского альянса отметил уникальные возможности Глобального Юга

У Глобального Юга есть огромный потенциал для устойчивого и инклюзивного развития.

Как передает Day.Az, об этом сказал представитель Панафриканского альянса за справедливость в области изменения климата Чарльз Питер Мванги Ньямбура в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга на тему "Солидарность в действии: укрепление НПО Глобального Юга для нового и справедливого мира".

"Глобальный Юг, как известно, долгое время сталкивался с системной и структурной несправедливостью в разных сферах, включая экономическую эксплуатацию, политическое вмешательство, неравенство в торговле, финансах и развитии, а также, конечно, угрозу изменения климата для местных сообществ.

Эта несправедливость часто является результатом истории, когда ресурсы извлекались без справедливого возмещения. Африка, в частности, испытывает серьезные проблемы с нерациональной эксплуатацией критически важных минералов", - отметил он.

По его словам, у Глобального Юга есть огромный потенциал для устойчивого и инклюзивного развития, но этот потенциал часто остается неиспользованным из-за структурных несправедливостей в глобальной финансовой и экономической системах.

"Поэтому для создания справедливого мира нам необходимо признать эти исторические реалии, с которыми сталкиваются многие страны Глобального Юга", - сказал он.