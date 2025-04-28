Китайско-азербайджанские отношения вступают в новый этап развития

Китай и Азербайджан открывают новую эру всестороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az, об этом заявила новоназначенный посол Китайской Народной Республики в Азербайджане Лу Мэй на брифинге в Баку.

В своем выступлении она отметила, что в ходе визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Китай было подписано 20 итоговых документов в сферах экономики, транспорта, культуры, науки и юстиции.

По ее словам, достигнутые соглашения открывают новые возможности для укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях.

"Подписание ряда конкретных соглашений открыло более широкие перспективы для углубления всестороннего взаимодействия между нашими странами", - подчеркнула Лу Мэй.

Она также отдельно выделила важность подписания соглашения о взаимной отмене виз, которое создаст дополнительные условия для развития туризма и деловых контактов.