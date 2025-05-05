Определены задачи министерства иностранных дел Азербайджана
Определены задачи министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Положении, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
В соответствии с направлениями деятельности, определенными настоящим Положением, задачи министерства следующие:
Обеспечение и координация реализации внешней политики Азербайджанской Республики;
Установление связей, расширение и развитие сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в сферах, отвечающих национальным интересам Азербайджанской Республики;
Представлять Азербайджанскую Республику в международных отношениях и защищать ее национальные интересы, развивать дружеские отношения, мир и сотрудничество между Азербайджанской Республикой и иностранными государствами и международными организациями;
Реализовать инициативы Азербайджанской Республики в сфере обеспечения международного мира и безопасности средствами внешней политики;
Представлять Президенту Азербайджанской Республики информацию о внешней и внутренней политике иностранных государств, а также о деятельности международных организаций, предложения по связям Азербайджанской Республики с иностранными государствами и международными организациями и исполнять решения Президента Азербайджанской Республики в сфере внешней политики;
Реализация вопросов, вытекающих из обеспечения национальной безопасности, средствами внешней политики и дипломатическими методами;
Организация и обеспечение переговоров между Азербайджанской Республикой и иностранными государствами и международными организациями;
Получение информации о событиях, происходящих в международных отношениях и имеющих значение с точки зрения национальных интересов Азербайджанской Республики;
Защита национальных интересов Азербайджанской Республики на международных переговорах по изменению климата, установление международного партнерства в области климатической дипломатии и поддержка формирования позиции Азербайджанской Республики в отношении международных инициатив, связанных с климатической политикой;
Защита прав и законных интересов Азербайджанской Республики, ее граждан и юридических лиц в иностранных государствах и международных организациях средствами внешней политики и дипломатическими методами;
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