Эльчин Амирбеков обсудил с главой МИД Чили потенциал Среднего коридора

Специальный представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречу с министром иностранных дел Чили Альберто ван Клавереном.

Как сообщает Day.Az, стороны обсудили пути развития двусторонних отношений между Чили и Азербайджаном.

В ходе переговоров было достигнуто взаимопонимание по вопросам углубления политического, экономического, культурного и парламентского сотрудничества, а также организации взаимных визитов. Стороны подчеркнули необходимость поддерживать регулярный диалог и обмен мнениями. Особое внимание было уделено развитию "зелёной" энергетики и значимости таких проектов, как Средний коридор и Зангезурский коридор.

Кроме того, чилийская сторона была проинформирована о текущем состоянии мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Представитель Азербайджана подробно изложил, какие шаги необходимы для подписания мирного соглашения. В ответ министр иностранных дел Чили выразил поддержку мирной повестке Баку и отметил, что Чили выступает за скорейшее заключение соглашения между сторонами.

Отметим, что торгово-экономические связи между двумя странами пока остаются на умеренном уровне, однако демонстрируют устойчивый рост. Обе стороны отмечают перспективные возможности для расширения сотрудничества, особенно в аграрной сфере.

Напомним, что первые политические консультации между Чили и Азербайджаном состоялись в 2018 году в Сантьяго. Тогда их возглавили исполняющий обязанности заместителя министра иностранных дел Чили, посол Патрисио Торрес и заместитель министра иностранных дел Азербайджана посол Халаф Халафов.