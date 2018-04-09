Мистика - "разоблачивших" христианскую святыню армян не пропускали к Гробу Господню

Почти что каждый год армяне провоцируют беспорядки в канун святой Пасхи. Правда, в этот раз они начали гораздо раньше - еще в марте, усомнившись в реальности Благодатного огня и тем самым вызвав скандал.

Как сообщают армянские СМИ, 7 апреля в Иерусалиме произошло массовое столкновение между армянскими паломниками и полицейскими. Армянские паломники и священники намеревались посмотреть церемонию схождения Благодатного огня - ту самую, в которой усомнилось армянское духовенство. Но, как утверждает Новости-Азербайджан, собравшимся у армянской патриархии паломникам и представителям духовенства запрещали двигаться к Иерусалимскому храму Воскресения Христова (более известному как храм Гроба Господня). "Путь перекрыли железными заграждениями, хотя не имели на это права", - заявили в армянской общине Иерусалима.

О том, удалось ли армянским паломникам взглянуть на святыню, в которую они не верят, и почему им преграждали путь, не сообщается.

Напомним, что месяц назад представитель армянской патриархии в Иерусалиме Самуил Агоян решил отличиться и стать автором сенсации, поведав, что Благодатный огонь никакой на самом деле не благодатный и зажигается священниками вручную. "У них есть связки свечей, мы называем их факелы, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", - заявил представитель армянской церкви.

Конечно же, вряд ли столкновения с полицией связаны с этим "сенсационным разоблачением" от Агояна. Но что-то мистическое в этом точно есть.

Зульфугар Ибрагимов