Exit-poll от Opinion Way: 86,53% избирателей Азербайджана проголосовали за Президента Ильхама Алиева
11 апреля 2018 20:00 1 416
86,53 процента избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Независимый центр консультации и помощи "Во имя гражданского общества" совместно с французской организацией Opinion Way обнародовал результаты exit poll, проведенного на президентских выборах в Азербайджане.
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