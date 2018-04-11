Exit-poll от Opinion Way: 86,53% избирателей Азербайджана проголосовали за Президента Ильхама Алиева

86,53 процента избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Независимый центр консультации и помощи "Во имя гражданского общества" совместно с французской организацией Opinion Way обнародовал результаты exit poll, проведенного на президентских выборах в Азербайджане.

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