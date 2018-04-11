Мониторинговый центр "Rəy": 84,49% избирателей Азербайджана проголосовали на президентских выборах за Ильхама Алиева

Мониторинговый центр "Rəy" в среду обнародовал предварительные результаты exit poll, который проводился в среду на президентских выборах в Азербайджане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно данным exit poll, 84,49 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

Согласно полученным данным, председатель партии "Ени Азербайджан" набрал 84,49 процента; председатель партии Единого народного фронта Азербайджана (ПЕНФА) Гудрат Гасангулиев - 3,72 процента; самовыдвиженец Захид Орудж - 3,21 процента; председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу - 3,04 процента; председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде - 1,65 процента; председатель партии "Современный Мусават" Хафиз Гаджиев - 1,57 процента; председатель Партии национального возрождения Фарадж Гулиев - 1,46 процента; кандидат от инициативной группы фронтистов Рази Нуруллаев - 0,86 процента голосов.

В Азербайджане в 19:00 завершилось голосование на президентских выборах.

В президентских выборах приняли участие восемь кандидатов, из которых шесть кандидатов были выдвинуты политическими партиями, один самовыдвиженец и один кандидат был выдвинут инициативной группой.

В день голосования в республике действовали 5 426 постоянных и 215 временных избирательных участков в 125 избирательных округах.

В течение дня на сайте Центральной избирательной комиссии можно было наблюдать за процессом голосования.

Веб-камеры были установлены на тысяче избирательных участках в 119 избирательных округах.

За выборами наблюдали 894 международных (61 организация, 59 стран) и 58 175 местных наблюдателей.

В Азербайджане 5 314 365 человек обладают избирательным правом, из которых 50,78 процента - женщины, 49,22 процента - мужчины.

По информации на 17:00, на президентских выборах в республике проголосовали 69,93 процента избирателей, то есть 3 716 135 человек.