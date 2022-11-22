Визажист Анар Агакишиев сделал прическу и макияж актрисе, сыгравшей Софи Лорен

Знаменитый азербайджанский визажист и стилист Анар Агакишиев сделал прическу и макияж итальянской модели румынского происхождения Мадалине Генее. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Instagram.

"Большое спасибо @emporiumbaku и Damiani за то, что познакомили меня с @officialmadalinaghenea, удивительным человеком, актрисой и моделью, сыгравшей Софи Лорен в моем любимом фильме @houseofguccimovie. Для меня было честью сделать ей прическу и макияж сегодня. Как вам , нравится? Разве она не прекрасна? Отдельное спасибо @esmerrvg за то, что сопровождала меня сегодня", - говорится в публикации.