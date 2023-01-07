Азербайджанский блогер повторила танец Уэнсдей
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Блогер Айнишан Гулиева, дочь заслуженной артистки Айбениз Гашимовой, поделилась видео в социальной сети.

В публикации на странице азербайджанского блогера в Instagram размещена публикация, где Гулиева повторила танец Уэнсдей Адамс - героини одноименного сериала.