Блогерша показала мускулистое тело и нарвалась на хейт в сети

Фитнес-блогерша показала накачанное тело и нарвалась на хейт в сети. Соответствующее видео она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, передает Day.Az.

Юзерша с никнеймом solesndsouls регулярно публикует ролики, на которых демонстрирует процесс своих тренировок. При этом, по ее словам, мужчины нелицеприятно отзываются о ее мускулистом теле. "Смешно, ты выглядишь и двигаешься, как мужчина", - иронично спародировала она одно из высказываний в свой адрес. "Ты бы тоже так выглядел, если бы не был похож на шестиклассника", - ответила инфлюэнсер на критику комментатора.

Видео пользовательницы сети стало вирусным и набрало десятки тысяч лайков. Подписчики поддержали девушку в комментариях под постом. "Да вы просто легенда", "Никого не слушайте, вы выглядите круто!", "Вот, как я бы хотела выглядеть после тренировок в спортзале", - написали они.