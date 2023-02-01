Женщина захотела модный маникюр и осталась с плесенью на ногтях

Пользовательница сети с никнеймом @cleancookfun захотела нарастить ногти и поделилась результатом с подписчиками.

Как передает Day.Az, cоответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Женщина рассказала, что решила сделать модный маникюр с помощью пудры и специального акрилового геля. Однако после процедуры она заметила, что на ногтях начала образовываться плесень. Автор видео отметила, что данное явление могло произойти из-за неправильного нанесения средств, которое, в свою очередь, привело к вздутию наращенной ногтевой пластины. "Знак того, что лучше не продолжать наращивать ногти и дать им возможность отдохнуть", - подписала она публикацию, продемонстрировав на камеру пятна зеленого цвета на ногтях.

Зрители поддержали юзершу в комментариях под постом. "Используйте масло чайного дерева! Творит чудеса", "Я тоже когда-то сделала неудачное наращивание. Лечитесь как можно скорее!", "Подобное тоже случилось со мной", "Такое бывает при попадании влаги под акрил. Вы должны были обратиться за профессиональной помощью", - высказывались они.