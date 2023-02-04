Знаменитая хакерша пообещала взломать Hogwarts Legacy

Популярная девушка-хакер EMPRESS заявила, что взломает антипиратскую защиту в предстоящей игре Hogwarts Legacy за 10 дней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сначала девушка похвасталась взломом Monster Hunter Rise: Sunbreak спустя год после релиза и раскритиковала Capcom за чрезмерную "жадность". Вместе с тем хакерша "набросилась" на Warner Brothers, которым она посоветовала даже не пытаться встраивать в Hogwarts Legacy антипиратскую защиту Denuvo, так как она ее все равно взломает за 10 дней.

Она заявила, что отложит все свои планы, чтобы заняться взломом предстоящих крупных тайтлов, среди которых также есть и игра по вселенной Гарри Поттера.

Hogwarts Legacy - это компьютерная игра в жанре action/RPG, действие которой разворачивается в фэнтезийном мире "Гарри Поттера" в XIX веке. Она выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X/S 10 февраля 2023 года. Позднее релиз также состоится на консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.