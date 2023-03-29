Пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за "опасной вещи" на борту

Пассажирка-инвалид поссорилась со стюардессой из-за коляски, которую сотрудница авиакомпании назвала "опасной вещью" и отказалась брать на борт. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Mirror.

Уточняется, что Мааян Зив активно занимается защитой прав инвалидов и часто путешествует с собственной коляской. Однако на рейсе Air Canada одна из членов экипажа заявила, что средство передвижения не должно находиться на борту. Сотрудница предложила отправить коляску в багажный отдел, но Зив побоялась, что вещь может там сломаться.

"Она сказала мне, что не собирается ссориться из-за этого, и, когда я упомянула, что в прошлом у меня ломались инвалидные коляски, стюардесса ответила: "Ну если она сломается, мы просто заплатим за нее". Спасибо, Air Canada, теперь все отлично", - отметила пассажирка в соцсетях.