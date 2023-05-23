Расставание с возлюбленным привело к преображению блогерши

Блогерша Хизер Флода из Пенсаколы, штат Флорида, США, показала свое преображение после расставания с возлюбленным и восхитила пользователей сети. Как передает Day.Az, cоответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Вначале на размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как выглядела во время нахождения в отношениях с избранником. Она обладала большой массой тела, выпирающим круглым животом и объемными бедрами. Затем инфлюэнсерша сняла результат трансформации, в рамках которой похудела на 150 фунтов (примерно 68 килограммов) и приобрела более стройную фигуру.

Зрители оценили новую внешность 26-летней американки в комментариях. "Королева", "Потрясающе, отличная работа!", "Очень вдохновляюще!" - указали юзеры. В свою очередь, Флода рассказала, как ей удалось сбросить вес. Она объяснила, что тренировалась в спортзале и скорректировала режим питания.