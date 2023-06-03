Цукерберг сразился на виртуальных мечах с коллегой из Meta* - ВИДЕО
Глава компании Meta Марк Цукерберг лично представил геймплей нескольких игр в смешанной реальности, поддержка которых реализована в VR-гарнитуре Quest 3. Ролик опубликован в Instagram миллиардера, передает Day.Az.
В коротком вертикальном видео Цукерберг боксирует с виртуальным противником и мультяшным осьминогом, а также сражается на виртуальных мечах с техническим директором Meta Эндрю Босвортом в стилистике рыцарских поединков.
"Линзы Quest 3 стали гораздо меньше, что позволило уменьшить в размерах и всю гарнитуру. Теперь она куда компактнее и удобнее для ношения на постоянной основе", - отметил Цукерберг.
По словам миллиардера, благодаря четырем камерам, расположенным на лицевой стороне гарнитуры и датчику глубины, стало возможным сделать игры в смешанной реальности более реалистичными.
Глава Meta также показал улучшенное качество графики. Для примера он добавил виртуальные объекты в реальную комнату - аквариум с акулой и окно, через которое в комнату проникает зомби.
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