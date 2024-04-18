Девушка отменила свадьбу из-за одного комментария будущей свекрови

Пользовательница Reddit поделилась историей, как отменила свадьбу из-за одного комментария будущей свекрови. Девушка рассказала, что мать ее жениха настаивала на том, чтобы пара отложила торжество, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Автор поста написала, что состояла в отношениях с женихом семь лет и была помолвлена с ним последние три года. По словам рассказчицы, мать постоянно убеждала его отложить бракосочетание. "Она считает, что мы должны сначала приобрести собственное жилье, что у нас нестабильное финансовое положение, но это не так, мы адвокаты и хорошо зарабатываем", - отметила она.

Девушка рассказала, что они с партнером решили провести свадьбу в августе. "Мы объявили о свадьбе, и мать моего жениха замолчала, ушла и вернулась только спустя 20 минут", - вспомнила она и добавила, что в тот же вечер ее жених отправился к матери домой, чтобы помочь ей с домашними делами.

Вернувшись, парень заявил невесте, что его мать убеждена, что им не стоит торопиться с бракосочетанием. После очередного комментария будущей свекрови девушка приняла решение расторгнуть помолвку. "Его мать взорвала мой телефон сообщениями, пытаясь сгладить ситуацию. Но я сказала ей, что она выиграла и теперь может забрать своего мальчика на полный рабочий день, и заблокировала ее номер", - заключила рассказчица.

В комментариях под постом многие поддержали автора истории. По их мнению, молодой человек всегда будет ставить в приоритет слова и желания матери, что рано или поздно отразилось бы на их браке.

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