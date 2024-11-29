Мужчина принял рак за вросший волос и решил замаскировать опухоль

Футбольный менеджер из Великобритании Саймон Хитон принял рак за вросший волос и отрастил бороду, чтобы скрыть его. Историю мужчины опубликовало издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Хитон впервые заметил маленькое темное пятно на скуле в 2021 году. Через несколько дней оно исчезло, но затем появилось вновь. Мужчина решил, что это вросший волос, и решил замаскировать недостаток внешности, отрастив бороду.

Британец не обращал внимания на новообразование на скуле до тех пор, пока оно не достигло четырех миллиметров в диаметре. Только тогда по настоянию близких он обратился к врачу. Врач посчитал образование раковой опухолью и направил пациента на детальный осмотр к дерматологу.

Осенью 2024 года Хитону удалили опухоль - предположительно, базальноклеточную карциному. Результаты гистологии станут известны через несколько недель, и только после этого врачи примут решение о дальнейшей терапии.

"Маленький прыщик стал больше, а затем на нем появилась небольшая корочка, затем он начал мокнуть и отваливаться. И так каждые восемь недель. Мой совет тем парням, которые думают, что это просто пятно или вросший волос, обязательно обратитесь к врачу и проверьтесь. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть", - посоветовал Хитон.