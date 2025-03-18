https://news.day.az/popularblog/1738248.html Внешность 77-летней актрисы восхитила соцсети В сети восхитились внешностью американской актрисы и бывшей фотомодели Дейдре Холл на новых фото. Как передает Day.Az, соответствующий материал приводит Daily Mail. 77-летнюю знаменитость сняли на прогулке в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в полосатом свитшоте, рубашке в клетку и джинсах клеш.
Внешность 77-летней актрисы восхитила соцсети
В сети восхитились внешностью американской актрисы и бывшей фотомодели Дейдре Холл на новых фото.
Как передает Day.Az, соответствующий материал приводит Daily Mail.
77-летнюю знаменитость сняли на прогулке в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в полосатом свитшоте, рубашке в клетку и джинсах клеш. Также звезда распустила поседевшие волосы и взяла с собой сумку-мессенджер.
Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. "Выглядит как минимум на пятнадцать лет моложе", "Очень красивая", "Великолепна", "Ей действительно 77? В это трудно поверить. Выглядит максимум на 50. Очень красивая женщина", - заявили юзеры.
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