Иван Ургант попал в аварию
30 января 2019 19:00 371
Иван Ургант попал в ДТП в США. Об этом телеведущий сообщил в эфире программы "Вечерний Ургант", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По его словам, инцидент произошел во время новогодних выходных.
"Я ехал на велосипеде. <...> Американец меня подрезал, и я со всей дури с криком прямо врезался в его джип", - рассказал телеведущий.
Ургант пояснил, что в результате ДТП получил растяжение и вынужден был носить на руке бандаж.
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