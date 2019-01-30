Иван Ургант попал в аварию

Иван Ургант попал в ДТП в США. Об этом телеведущий сообщил в эфире программы "Вечерний Ургант", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел во время новогодних выходных.

"Я ехал на велосипеде. <...> Американец меня подрезал, и я со всей дури с криком прямо врезался в его джип", - рассказал телеведущий.

Ургант пояснил, что в результате ДТП получил растяжение и вынужден был носить на руке бандаж.

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