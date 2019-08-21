Американский тележурналист Ларри Кинг подал на развод со своей восьмой по счету женой Шоун Кинг. Супруга моложе 85-летнего ведущего на 26 лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Об этом сообщает издание People. Отмечается, что супруги сыграли свадьбу в 1997 году. В браке у них родились двое детей - мальчики Ченс и Кэннон. Пара уже подавала на развод в 2010 году, но впоследствии передумала о данном решении.

Ларри Кинг является одним из самых известных журналистов в мире. За свою профессиональную деятельность он провел более пятидесяти тысяч интервью.

Американский телеведущий известен также своей насыщенной личной жизнью. Впервые Кинг женился, когда ему было девятнадцать лет.

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