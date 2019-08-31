https://news.day.az/showbiz/1151891.html Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI - ВИДЕО
В центре сюжета - история духовного пути и избрания Папы Римского Франциска, который сменил отрекшегося Бенедикта XVI. Судя по трейлеру, в фильме будет много рассуждений, в которых традиционный католицизм противопоставляется более прогрессивному гуманистическому подходу.
Появился трейлер драмы "Два папы" с Энтони Хопкинсом в роли Бенедикта XVI - ВИДЕО
Netflix выложил трейлер фильма "Два папы", в котором Энтони Хопкинс сыграл Бенедикта XVI, а Джонатан Прайс - его преемника, сообщает IndieWire, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
В центре сюжета - история духовного пути и избрания Папы Римского Франциска, который сменил отрекшегося Бенедикта XVI. Судя по трейлеру, в фильме будет много рассуждений, в которых традиционный католицизм противопоставляется более прогрессивному гуманистическому подходу.
Режиссер фильма - Фернанд Мейреллиш, известный по фильму "Город Бога".
Мировая премьера картины ленты "Два папы" состоится на Венецианском кинофестивале.
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