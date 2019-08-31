Netflix выложил трейлер фильма "Два папы", в котором Энтони Хопкинс сыграл Бенедикта XVI, а Джонатан Прайс - его преемника, сообщает IndieWire, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В центре сюжета - история духовного пути и избрания Папы Римского Франциска, который сменил отрекшегося Бенедикта XVI. Судя по трейлеру, в фильме будет много рассуждений, в которых традиционный католицизм противопоставляется более прогрессивному гуманистическому подходу.

Режиссер фильма - Фернанд Мейреллиш, известный по фильму "Город Бога".

Мировая премьера картины ленты "Два папы" состоится на Венецианском кинофестивале.

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