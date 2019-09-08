https://news.day.az/showbiz/1154141.html Актриса из "Секретных материалов" сыграет Маргарет Тэтчер
Актриса из "Секретных материалов" сыграет Маргарет Тэтчер
Актриса Джиллиан Андерсон сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала "Корона", о чем сообщили в Твиттер-аккаунте проекта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне "Короны", который сейчас находится в производстве", - написали шоураннеры.
Андерсон, известная по роли Даны Скалли в научно-фантастическом телесериале "Секретные материалы", сыграет Маргарет Тэтчер в зрелом возрасте.
"Я так взволнована, что присоединилась к актерскому составу и съемочной группе "Короны" и получила возможность изобразить такую сложную и противоречивую женщину", - рассказала актриса о роли.
Создатели сериала пока не анонсировали выход четвертого сезона. Однако известно, что премьера третьего состоится 17 ноября на Netflix.
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