Актриса Джиллиан Андерсон сыграет премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне сериала "Корона", о чем сообщили в Твиттер-аккаунте проекта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Джиллиан Андерсон сыграет Маргарет Тэтчер в четвертом сезоне "Короны", который сейчас находится в производстве", - написали шоураннеры.

Андерсон, известная по роли Даны Скалли в научно-фантастическом телесериале "Секретные материалы", сыграет Маргарет Тэтчер в зрелом возрасте. "Я так взволнована, что присоединилась к актерскому составу и съемочной группе "Короны" и получила возможность изобразить такую ​​сложную и противоречивую женщину", - рассказала актриса о роли. Создатели сериала пока не анонсировали выход четвертого сезона. Однако известно, что премьера третьего состоится 17 ноября на Netflix.

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