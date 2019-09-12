В течение двух лет артистка жила фактически на две страны, ведь сама Сати Казанова из России, а ее муж - итальянец. Наконец знаменитость приняла важное решение.



Как сообщает Day.Az, Казанова уже давно перестала писать "попсовые" песни и занимается созданием музыкальных мантр, умело перекладывая индуистские сочинения на музыку. Он - вольный художник, фотограф всего мира, который живет просто, радуется мелочам и обожает путешествовать.

Стефано часто привозит Сати в Турин, откуда он родом. Казанова поделилась, что за два года супружества успела исследовать всю Италию, ведь родственники Тиоццо разбросаны по всем уголкам солнечной страны.

36-летняя артистка в интервью журналу "СтарХит" призналась, что именно в Италии чувствует вкус жизни и ощущает себя комфортнее всего. "Местные люди - расслабленные и позитивные, чего о соотечественниках в силу исторических и географических причин не скажешь. Итальянцы живут вкусно и просто - и это заразительно. С ними всегда dolce vita", - поделилась Сати.

Отметим, что решение о переезде появилось у певицы еще год назад, во время встречи со Стингом на одном из московских концертов. Сати познакомилась с британским музыкантом и выяснила, что тот вместе с женой на протяжении 20 лет наслаждаются жизнью на собственной вилле в Тоскане.

"Я так вдохновилась происходящим, что поняла: все, пора! Хочется не просто жить, а смаковать. Для этих целей Италия подходит лучше всего", - заявила Сати Казанова.

Н. Гасымова

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