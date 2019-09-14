Суд в Бостоне (штат Массачусетс) приговорил в пятницу актрису Фелисити Хаффман (сериал "Отчаянные домохозяйки", 2004-2012) к тюремному заключению продолжительностью 14 дней за дачу взятки при поступлении ее дочери в вуз.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал CNN.

Суд также обязал Хаффман выплатить штраф в размере $30 тыс. Согласно приговору, ей предстоят общественные работы продолжительностью 250 часов. В течение года она будет находиться под особым надзором властей. Приехать в тюрьму актриса должна 25 октября.

Хаффман в мае признала вину в сговоре с целью мошенничества. Представители прокуратуры перед внесением наказания рекомендовали приговорить актрису к тюремному заключению продолжительностью не менее месяца и штрафу в размере $20 тыс.

Хаффман и ее супруг, по данным прокуратуры, за $15 тыс. фактически гарантировали поступление их дочери в вуз, а потраченные на взятку деньги оформили в своей налоговой декларации как пожертвование на благотворительные цели.

В марте американские правоохранительные органы объявили об аресте примерно 50 человек по обвинению в участии в крупной коррупционной схеме, благодаря которой за взятки обеспечивалось поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты. В число задержанных оказалась и Хаффман, а также другая известная в США актриса Лори Лафлин (сериал "Беверли-Хиллз 90210: Новое поколение", 2008-2013).

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