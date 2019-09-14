Звезда фильма "Чернобыль, Зона отчуждения" и актер"Гоголь-центра" Иван Фоминов попал в аварию в Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В машине он находился вместе со съемочной группой.

Помимо Фоминова в результате аварии пострадали еще два каскадера.

У самого актера, по данным СМИ, перелом лопатки.

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