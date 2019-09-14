https://news.day.az/showbiz/1156160.html Звезда фильма «Чернобыль, зона отчуждения» попал в ДТП
Звезда фильма «Чернобыль, зона отчуждения» попал в ДТП
Звезда фильма "Чернобыль, Зона отчуждения" и актер"Гоголь-центра" Иван Фоминов попал в аварию в Москве. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеграм-канал Mash.
В машине он находился вместе со съемочной группой.
Помимо Фоминова в результате аварии пострадали еще два каскадера.
У самого актера, по данным СМИ, перелом лопатки.
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