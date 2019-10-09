Певица Майли Сайрус попала в больницу с тонзиллитом, рассказала девушка в сториз своего инстаграма, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ее уже навестили друзья, которые привезли цветы и помогли ей "перекроить" больничный халат, а также новый бойфренд Коди Симпсон. В сториз Майли показала, что Коди исполнил песню, написанную специально для нее. "Внезапно я начала чувствовать себя намного лучше", - поделилась Сайрус.

Майли Сайрус и Коди Симпсон встречаются несколько недель. До этого Сайрус встречалась с девушкой, а ранее была замужем за актером Лиамом Хемсвортом.

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