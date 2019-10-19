https://news.day.az/showbiz/1167218.html Дженифер Лопес показала свадебное платье - ФОТО
Дженифер Лопес показала свадебное платье - ФОТО
Певица Дженифер Лопес появилась на улицах Нью-Йорка в свадебном платье. Об этом сообщает Metro, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Уточняется, что в свадебном платье Лопес отправилась на съемки фильма "Выходи за меня".
Согласно сюжету картины, Лопес играет суперзвезду, которую за несколько минут до свадьбы бросает ее жених, и она решает выйти замуж за первого встречного фаната.
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