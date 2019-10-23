Сегодня 33-й день рождения отмечает Эмилия Кларк. Поклонники знают актрису по роли в одном из самых популярных сериалов "Игра престолов". Вот только в жизни Кларк совсем не похожа на свою героиню - Дейнерис Таргариен с длинными светлыми волосами.

В день рождения звезды мы решили сравнить запомнившихся всем героев нашумевшего сериала и тем, как они выглядят сегодня в обычной жизни. Предупреждаем - некоторых вы не узнаете.

Н. Гасымова

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