https://news.day.az/showbiz/1168503.html Как выглядят сейчас актеры «Игры престолов»? - ФОТО
Как выглядят сейчас актеры «Игры престолов»? - ФОТО
Сегодня 33-й день рождения отмечает Эмилия Кларк. Поклонники знают актрису по роли в одном из самых популярных сериалов "Игра престолов". Вот только в жизни Кларк совсем не похожа на свою героиню - Дейнерис Таргариен с длинными светлыми волосами.
В день рождения звезды мы решили сравнить запомнившихся всем героев нашумевшего сериала и тем, как они выглядят сегодня в обычной жизни. Предупреждаем - некоторых вы не узнаете.
Н. Гасымова
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