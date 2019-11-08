Носки американского певца Майкла Джексона, в которых он демонстрировал знаменитую "лунную походку", оценили более чем в миллион долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, лот появился на сайте аукционного дома GottaHaveRockandRoll в Нью-Джерси по стартовой цене в 100 тысяч долларов.

Первый раз расшитые стразами носки артист надел в мае 1983 года во время исполнения песни Billie Jean в шоу "Мотаун 25: Вчера, сегодня и навсегда" (Motown 25: Yesterday, Today, Forever). Вещь является частью личной коллекции менеджера певца Фрэнка Дилео, с которым он работал с 1984 по 1989 год. Майкл Джексон подарил их Дилео в качестве благодарности за помощь с организацией мирового турне Victory Tour.

В комплекте с носками на торги выставлена записка со словами "дарю тебе эти носки за то, что ты никогда не позволял себе расслабиться во время Victory Tour" и подписью музыканта.

На сайте указано, что начальная цена лота на торгах составит 100 тысяч долларов. Однако эксперты ожидают, что в итоге за него отдадут от одного до двух миллионов долларов.

В апреле 2018 года на торги выставили туфли-лоферы Майкла Джексона с того же выступления. Их стоимость оценивалась в пять тысяч долларов.

Майкл Джексон - американский певец, имеющий неофициальный титул "короля поп-музыки". Количество проданных в мире записей артиста составляет миллиард копий. Джексон умер в 2009 году в возрасте 50 лет.

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