В Лондоне прошла церемония награждения по итогам конкурса "Мисс мира 2019".

Об этом сообщается на официальном сайте мероприятия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что новой обладательницей титула стала уроженка Ямайки 23-летняя Тони-Энн Сингх. Корону ей вручила "Мисс мира 2018" модель из Мексики Ванесса Понсе де Леон.

Уточняется, что ранее представительница Ямайки уже одерживала победу в этом конкурсе в 1993 году.

Кроме того, первой вице-мисс стала уроженка Франции Офели Мезино, а второй вице-мисс - индианка Суман Рао.