Азербайджанская модель стала победительницей Сеульской Недели моды

Азербайджанская модель объявлена победительницей Сеульской Недели моды. Об этом сообщил Trend председатель оргкомитета, президент Всемирного конгресса красоты (WBC) и генеральный директор Азербайджанской ассоциации моды Замир Гусейнов, передает Day.Az.

В Корее прошли Всемирный фестиваль гольфа и Сеульская Неделя моды, в рамках которых был организован международный конкурс красоты SUPERLADY OF THE WORLD (Суперледи мира).

Особенность Недели моды в Сеуле состояла в том, что в ней принимали участие модели в возрасте от 28 до 35 лет. Азербайджан представила модель и бьюти-блогер Лейла Алиева, у которой есть большой опыт участия в международных конкурсах. Она уже является обладательницей титула Best Swimsuit конкурса Miss Auto Moto Sport International (Сербия) и Best Body - на конкурсе Lady of Brilliancy International (Тайвань).

На сцене одного из лучших залов Сеула представительница Азербайджана была объявлена победителем Недели моды среди моделей и награждена дипломом.