Американская певица Билли Айлиш выпустила саундтрек под названием "No Time To Die" к новому фильму о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Композиция была размещена на официальном YouTube-канале певицы, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

О том, что Билли Айлиш исполнит заглавную песню к 25-му фильму "бондианы", стало известно в середине января. Певица работала над этой композицией вместе с братом Финнеасом О'Коннеллом. Айлиш стала самым молодым исполнителем и автором заглавной песни в истории франшизы об агенте 007. Ей исполнилось 18 лет в декабре.

В России "Не время умирать" выйдет в прокат 9 апреля. Дэниел Крэйг сыграет Джеймса Бонда в последний раз. Также в фильме снялись Леа Сейду, Рами Малек и Кристоф Вальц.

В 2020 году Билли Айлиш стала триумфатором премии Grammy. Она получила пять наград, в частности, в четырех самых престижных номинациях. Певица была признана "Лучшим новым исполнителем", а песня Bad Guy принесла ей победу в категориях "Песня года" и "Запись года". Пластинка Билли Айлиш When We All Fall Asleep, Where Do We Go? победила в номинации "Альбом года".