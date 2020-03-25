Галкин высмеял Ивлееву из-за Джареда Лето

Шоумен Максим Галкин посмеялся над телеведущей Анастасией Ивлеевой, пообщавшейся в прямом эфире Instagram с голливудским актером Джаредом Лето.

Как передает Day.Az, в комментариях на странице Ивлеевой он обратил внимание на ее владение английским языком. "Настя, кен ю тэл ту ер гут френд Джаред, зет ай олсоу вери популар ин май кантри, мейби хи вилл кам ин май кэсл, энд вен хи ноуз, зет май вайф из Пугачйова, зен ваще. Ду нот форгет ас, ер олд френдз" ("Настя, скажи своему хорошему другу Джареду, что я тоже очень популярен в своей стране, может, он приедет в мой замок, а когда узнает, что моя жена - Пугачева, то вообще. Не забывай нас, старых друзей"), - написал он.

Сама Ивлеева тоже отметила свои языковые навыки. "Английский язык покинул чат", - подписала она пост с прямым эфиром.

24 марта Джаред Лето запустил прямой эфир и общался со случайными поклонниками. Так он решил развлечься, находясь в самоизоляции после ретрита в пустыне.