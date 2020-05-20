Ани Лорак завела аккаунт в TikTok

Ани Лорак, которая недавно вспомнила, как представляла Украину на "Евровидении", завела аккаунт в TikTok. Певица весьма оригинальным способом сообщила об этом своим поклонникам в Instagram.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, социальная сеть TikTok привлекает все больше звезд отечественного шоу-бизнеса, потому что сейчас находится на пике популярности. Множество знаменитостей, как украинских, так и зарубежных, зарегистрировались в TikTok и снимают вирусные видео. Теперь к тренду присоединилась и 41-летняя Ани Лорак.

В Instagram Лорак разместила видео, в котором появляется в разных образах: в коротких платьях, в спортивном луке, в повседневной домашней одежде. Она сообщила фанам, что теперь ее можно найти в еще одной социальной сети, и призвала подписаться на ее страницу.

"Друзья, теперь я есть и в TikTok. Подписывайтесь на мою страницу по ссылке в профиле. Мы приготовили много интересного для вас", - добавила в посте исполнительница.

С начала самоизоляции свои ролики в этом приложении уже успели опубликовать Настя Каменских, Светлана Лобода, Алина Гросу, Надя Дорофеева, LittleBig, Рита Ора, Энтони Хопкинс и другие.