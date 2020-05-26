ABBA готовит презентацию новых песен

Участник группы АВВА Бьорн Ульвеус заявил, что квартет планирует в 2020 году представить новый музыкальный материал.

Как передает Day.Az со ссылкой на GordonUA, об этом он рассказал в интервью CNBC

При этом артист не стал называть конкретную дату премьеры, подчеркнув, что это будет "когда-нибудь в этом году".

По словам Ульвеуса, поклонникам шведского коллектива не стоит ждать появления музыкантов на сцене.

В 2018 году АВВА заявила о премьере новой песни I Still Have Faith In You, но обещанной презентации поклонники группы не дождались.

Музыкальный квартет ABBA был создан в 1972 году. В состав группы вошли Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад. За 10 лет существования группа ABBA выпустила восемь альбомов. Во всем мире было продано более 350 млн записей.