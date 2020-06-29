Алия Шокат впервые прокомментировала слухи о романе с Брэдом Питтом

Вот уже несколько месяцев Брэду Питту приписывают роман с молодой актрисой Алией Шокат. Чтобы расставить все точки над i, Алия впервые прокомментировала слухи о романе с Питтом и рассказала, какие у них отношения на самом деле.

Если верить слухам, 31-летняя актриса Алия Шокат, известная по фильмам "Зеленая комната", "Любовный переплет" и "Катись", уже несколько месяцев встречается с 56-летним Брэдом Питтом. Пара неоднократно попадала в объективы папарацци, после чего журналисты решили, что у Брэда и Алии роман. Актриса впервые нарушила молчание и рассказала, что происходит между ней и Питтом на самом деле, передает Day.Az со ссылкой на Glamour.

"Мы не встречаемся, мы просто друзья, - говорит Шокат. - Я решила прояснить этот момент, потому что чувстовала давление. Я была ошеломлена: это все равно что оказаться голой в школе на глазах у всех".

Первые слухи о романе Питта и Шокат появились прошлой осенью, когда они стали появляться вместе на публичных мероприятиях (на премьере постановки Итана Коэна "A Play is a Poem" в Лос-Анджелесе и на "LA On Fire" в галерее Wilding Cran). Тогда актеры отказались от комментариев, а после Питта с Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии поклонники переключились на обсуждение бывших супругов и их возможного воссоединения, которое, впрочем, тоже оказалось сплетней.

"Брэд и Алия проводят много времени вместе, - рассказал инсайдер из окружения Питта. - Они живут всего в 10 минутах езды друг от друга, так что Алия заходит к Брэду в гости, когда у обоих есть время расслабиться. Между ними все очень органично и легко".

С момента Брэда Питта и Анджелины Джоли в 2016 году их личная жизнь находится под пристальным вниманием СМИ, из-за чего любое появление актера на публике с представительницей противоположного пола расценивается как вступление в новые отношения. Так, Питту приписывали романы с актрисами, с профессором Массачусетского технологического института, а также с духовной целительницей. Сам Брэд в интервью заявил, что не состоял в отношениях ни с одной из девушек, с которыми его связывала пресса.

Что касается Джоли, то официально 45-летняя актриса тоже не состоит в отношениях. Вот уже несколько месяцев она находится в самоизоляции в своем в Лос-Анджелесе вместе с детьми: 18-летним Мэддоксом, 16-летним Паксом, 15-летней Захарой, 14-летней Шайло и 11-летними двойняшками Ноксом и Вивьен. Питт навещает их несколько раз в неделю.

Напомним, что Джоли и Питт были вместе 12 лет. По словам актрисы, после расставания актриса чувствовала себя потерянной: "Я не знаю своей судьбы, но я убеждена в том, что нахожусь в переходном периоде, как бы возвращаюсь к своим корням и самой себе. Потому что я потеряла себя", - рассказала она в интервью Madame Figaro.