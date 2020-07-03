Первые фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Андрей Макаревич и его избранница Эйнат Кляйн дали совместное интервью. Влюбленные призналась, что не скрывали свадьбу от общественности, просто по какой-то причине журналисты не сразу обратили внимание на это радостное событие.

66-летний Андрей Вадимович всегда был популярен у противоположного пола. Всего за плечами у артиста три неудачных брака и несколько громких романов. При этом в любви он до сих пор не разочаровался. Доказательство тому недавняя свадьба музыканта с гражданкой Израиля - Эйнат Кляйн.

Влюбленные познакомились во время путешествия по Эфиопии. Эйнат была гидом, которая устроила для друзей Макаревича незабываемое путешествие по экзотической стране. Совершенно неожиданно для себя артист влюбился. Спустя несколько месяцев знакомства пара решила пожениться. Церемония проходила в Израиле по еврейским традициям.

"Я к ритуальной составляющей этого мероприятия отношусь очень спокойно. Не в первый раз женат, но никогда никаких свадеб у меня не было. Так, собирались дома друзья, и этим все заканчивалось. Эйнат очень хотела, чтобы было красиво, и было по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек сорок - мы пригласили наших самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я лишний раз убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется", - признался Макаревич.

Напомним, что избранница звезды занимается туристическим бизнесом, а также является специалистом в области дегустации вин. Из-за коронавируса влюбленным пришлось ненадолго разлучиться: Макаревич улетел в Россию за несколько дней до закрытия границ, а вот Эйнат добраться до Москвы не успела. В течение трех месяцев самоизоляции супруги общались только по видеосвязи. Как оказалось, это испытание только укрепило их отношения.

"Наблюдать за умной, красивой, хорошо говорящей женщиной - это всегда наслаждение, независимо от того, о чем она говорит, и независимо от того, понимаешь ты это или нет. Вот жираф - очень красивое существо. Или акула. Мы можем наблюдать за ними часами, потому что они совершенны. Вот и Эйнат очень недалека от совершенства", - уверен Макаревич.

Пока влюбленные не знают, когда смогут снова встретиться. При этом они продолжают строить планы на будущее: осенью Макаревич мечтает съездить со второй половинкй в Марокко. При этом он хочет и поскорее вернуться к работе, ведь из-за пандемии "Машине времени" пришлось отложить все концерты.

Насыщенная гастрольная жизнь станет еще одним испытанием для пары. Конечно, Макаревич будет рад, если Эйнат захочет сопровождать его, но принуждать ее к этому не станет. "На каждые гастроли ездить необязательно, ей скоро станет скучно. Моя жизнь устроена таким образом, что я очень мало нахожусь на одном месте. В прошлом году я провел вот в этом московском доме в общей сложности недели три - то гастроли, то путешествия, то еще какие-то поездки. Наверное, как только откроют камеры и границы, я вернусь к своей нормальной жизни. Я буду жить в Москве, я буду жить в Израиле, мы будем путешествовать, будем ездить на гастроли, будем ездить нырять", - подчеркнул артист.

В интервью для журнала "5780" Макаревич признался, что уже давно не чувствовал себя таким счастливым. Эйнат дарит музыканту самое главное - вдохновение, и за это он никогда не устанет ее благодарить.